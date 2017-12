сегодня



Концертный альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в январе 25 января выйдет концертный альбом JOHN 5 AND THE CREATURES, получивший название "It’s Alive!", он будет доступен на двойном цветном виниле и CD.



Трек-лист:



"Guitars, Tits And Monsters"

"Flight Of The Vulcan Kelly"

"Six Hundred And Sixty Six Pickers In Hell, CA"

"Here’s To The Crazy Ones"

"This Is My Rifle"

"Jiffy Jam"

"Hall Haw"

"Season Of The Witch"

"The Nightmare Unravels"

"Portrait Of Sydney Sloan"

"Triple D"

"Black Grass Plague"

"Behind The Nut Love"

"Making Monsters"

"Beat It"

"Now Fear This"

"Medley"













