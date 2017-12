8 дек 2017



Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой Новая работа группы под руководством гитариста и основного автора материала Alex Beyrodt (также Primal Fear и проект Rock Meets Classics) получит название "Raised On Rock" и будет выпущена 9 февраля 2018 года на AFM Records.



Это первая работа VOODOO CIRCLE с новым вокалистом Herbie Langhans (Avantasia).



Langhans и Beyrodt познакомились на фестивале Wacken Open Air в 2015 году.



По словам Alex'a Beyrodt'а: "Мне кажется, что с Herbie за микрофоном звучание группы стало более неповторимым, менее блюзовым, и более мясистым. Поэтому у меня появилась возможность разрабатывать идеи, которые, возможно, не подходили его предшественнику David Readman, но прекрасно стыкуются с мощным голосом Herbie".



"Raised On Rock" будет продаваться в виде обычного CD-издания, Digipak и на цветном виниле (ограниченная серия).



Трек-лист "Raised On Rock":



01. Running Away From Love

02. Higher Love

03. Walk On The Line

04. You Promised Me Heaven

05. Just Take My Heart

06. Where Is The World We Love

07. Ultimate Sin

08. Chase Me Away

09. Unknown Stranger

10. Dreamchaser

11. Love Is An Ocean

12. Time For The Innocent (Bonus track on Digipak)

13. There's More To See (Bonus track on Digipak) http://www.voodoocircle.com





