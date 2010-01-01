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*Voodoo Circle*



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8 ноя 2010 : 		 VOODOO CIRCLE в феврале выпустят второй альбом

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|||| 8 дек 2017

Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой

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Новая работа группы под руководством гитариста и основного автора материала Alex Beyrodt (также Primal Fear и проект Rock Meets Classics) получит название "Raised On Rock" и будет выпущена 9 февраля 2018 года на AFM Records.

Это первая работа VOODOO CIRCLE с новым вокалистом Herbie Langhans (Avantasia).

Langhans и Beyrodt познакомились на фестивале Wacken Open Air в 2015 году.

По словам Alex'a Beyrodt'а: "Мне кажется, что с Herbie за микрофоном звучание группы стало более неповторимым, менее блюзовым, и более мясистым. Поэтому у меня появилась возможность разрабатывать идеи, которые, возможно, не подходили его предшественнику David Readman, но прекрасно стыкуются с мощным голосом Herbie".

"Raised On Rock" будет продаваться в виде обычного CD-издания, Digipak и на цветном виниле (ограниченная серия).

Трек-лист "Raised On Rock":

01. Running Away From Love
02. Higher Love
03. Walk On The Line
04. You Promised Me Heaven
05. Just Take My Heart
06. Where Is The World We Love
07. Ultimate Sin
08. Chase Me Away
09. Unknown Stranger
10. Dreamchaser
11. Love Is An Ocean
12. Time For The Innocent (Bonus track on Digipak)
13. There's More To See (Bonus track on Digipak)



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