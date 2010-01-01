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*Voodoo Circle*



17 дек 2017 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

8 дек 2017 : 		 Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой

30 янв 2017 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

22 июл 2016 : 		 VOODOO CIRCLE расстались с басистом

25 ноя 2015 : 		 Тизер нового альбома VOODOO CIRCLE

18 ноя 2015 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

13 ноя 2015 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

8 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

12 янв 2015 : 		 VOODOO CIRCLE о выступлении на ProgPower USA 2014

21 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома VOODOO CIRCLE

19 фев 2013 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

2 фев 2013 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

20 янв 2013 : 		 Трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

8 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома VOODOO CIRCLE

22 дек 2012 : 		 Семпл новой песни VOODOO CIRCLE

30 авг 2012 : 		 Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет в начале следующего года

10 окт 2011 : 		 У VOODOO CIRCLE есть материал на третий альбом

23 апр 2011 : 		 VOODOO CIRCLE выпустят новый альбом на виниле

20 янв 2011 : 		 EPK от VOODOO CIRCLE

16 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

15 дек 2010 : 		 Семпл новой песни VOODOO CIRCLE

8 ноя 2010 : 		 VOODOO CIRCLE в феврале выпустят второй альбом

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Новая песня VOODOO CIRCLE

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"Running Away From Love", новая песня группы VOODOO CIRCLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Raised On Rock", выход которого запланирован на девятое февраля.

VOODOO CIRCLE Feat. PRIMAL FEAR Members: New Song 'Running Away From Love'






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