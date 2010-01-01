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*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [89]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [50]
*Новая песня JUDAS PRIEST [42]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [22]
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*Voodoo Circle*



6 фев 2018 : 		 EPK от VOODOO CIRCLE

28 янв 2018 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

17 дек 2017 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

8 дек 2017 : 		 Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой

30 янв 2017 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

22 июл 2016 : 		 VOODOO CIRCLE расстались с басистом

25 ноя 2015 : 		 Тизер нового альбома VOODOO CIRCLE

18 ноя 2015 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

13 ноя 2015 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

8 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

12 янв 2015 : 		 VOODOO CIRCLE о выступлении на ProgPower USA 2014

21 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома VOODOO CIRCLE

19 фев 2013 : 		 Новая песня VOODOO CIRCLE

2 фев 2013 : 		 Новое видео VOODOO CIRCLE

20 янв 2013 : 		 Трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

8 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома VOODOO CIRCLE

22 дек 2012 : 		 Семпл новой песни VOODOO CIRCLE

30 авг 2012 : 		 Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет в начале следующего года

10 окт 2011 : 		 У VOODOO CIRCLE есть материал на третий альбом

23 апр 2011 : 		 VOODOO CIRCLE выпустят новый альбом на виниле

20 янв 2011 : 		 EPK от VOODOO CIRCLE

16 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE

15 дек 2010 : 		 Семпл новой песни VOODOO CIRCLE

8 ноя 2010 : 		 VOODOO CIRCLE в феврале выпустят второй альбом

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|||| 6 фев 2018

EPK от VOODOO CIRCLE

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Электронная открытка к новому альбому VOODOO CIRCLE, доступна ниже.

VOODOO CIRCLE Launch EPK Video For Upcoming Raised On Rock Album






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