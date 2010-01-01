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Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на...
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все новости группы
Voodoo Circle
6 фев 2018
:
EPK от VOODOO CIRCLE
28 янв 2018
:
Новое видео VOODOO CIRCLE
17 дек 2017
:
Новая песня VOODOO CIRCLE
8 дек 2017
:
Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет зимой
30 янв 2017
:
Новая песня VOODOO CIRCLE
22 июл 2016
:
VOODOO CIRCLE расстались с басистом
25 ноя 2015
:
Тизер нового альбома VOODOO CIRCLE
18 ноя 2015
:
Новая песня VOODOO CIRCLE
13 ноя 2015
:
Новое видео VOODOO CIRCLE
8 окт 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE
12 янв 2015
:
VOODOO CIRCLE о выступлении на ProgPower USA 2014
21 фев 2013
:
Трейлер нового альбома VOODOO CIRCLE
19 фев 2013
:
Новая песня VOODOO CIRCLE
2 фев 2013
:
Новое видео VOODOO CIRCLE
20 янв 2013
:
Трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE
8 янв 2013
:
Обложка нового альбома VOODOO CIRCLE
22 дек 2012
:
Семпл новой песни VOODOO CIRCLE
30 авг 2012
:
Новый альбом VOODOO CIRCLE выйдет в начале следующего года
10 окт 2011
:
У VOODOO CIRCLE есть материал на третий альбом
23 апр 2011
:
VOODOO CIRCLE выпустят новый альбом на виниле
20 янв 2011
:
EPK от VOODOO CIRCLE
16 янв 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома VOODOO CIRCLE
15 дек 2010
:
Семпл новой песни VOODOO CIRCLE
8 ноя 2010
:
VOODOO CIRCLE в феврале выпустят второй альбом
6 фев 2018
EPK от
VOODOO CIRCLE
Электронная открытка к новому альбому VOODOO CIRCLE, доступна ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).