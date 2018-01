26 янв 2018



Новый альбом CHAOSTAR выйдет весной CHAOSTAR, в состав которых входит гитарист Christos Antoniou, выпустят новую работу "The Undivided Light" 23 марта на Season Of Mist. Первый сингл из этого диска, "Stones And Dust", доступен для прослушивания ниже:



01. Tazama Jua (3:48)

02. Blutbad (4:25)

03. Stones And Dust (4:59)

04. The Undivided Light (5:11)

05. Mέμνησο (6:15)

06. Silent Yard (10:51)

07. Ying & Yang (7:09)















