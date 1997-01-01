Новый альбом CHAOSTAR выйдет весной

CHAOSTAR, в состав которых входит гитарист Christos Antoniou, выпустят новую работу "The Undivided Light" 23 марта на Season Of Mist. Первый сингл из этого диска, "Stones And Dust", доступен для прослушивания ниже:
01. Tazama Jua (3:48)
02. Blutbad (4:25)
03. Stones And Dust (4:59)
04. The Undivided Light (5:11)
05. Mέμνησο (6:15)
06. Silent Yard (10:51)
07. Ying & Yang (7:09)
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