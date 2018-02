20 фев 2018



Новая песня CHAOSTAR "Tazama Jua", новая песня группы CHAOSTAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Undivided Light", выход которого запланирован на 23 марта на Season Of Mist:



01. Tazama Jua (3:48)

02. Blutbad (4:25)

03. Stones And Dust (4:59)

04. The Undivided Light (5:11)

05. Mέμνησο (6:15)

06. Silent Yard (10:51)

07. Ying & Yang (7:09)















