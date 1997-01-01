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Новая песня CHAOSTAR

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"Tazama Jua", новая песня группы CHAOSTAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Undivided Light", выход которого запланирован на 23 марта на Season Of Mist:

01. Tazama Jua (3:48)
02. Blutbad (4:25)
03. Stones And Dust (4:59)
04. The Undivided Light (5:11)
05. Mέμνησο (6:15)
06. Silent Yard (10:51)
07. Ying & Yang (7:09)



SEPTICFLESH Guitarist's CHAOSTAR: Listen To 'Tazama Jua' Song




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