Снимается документальный фильм о вокалисте FAITH NO MORE Режиссёр Drew Fortier объявил о планах по съёмке документального фильма о бывшем вокалисте FAITH NO MORE Чаке Мосли. Drew играл с ним несколько концертов в 2017 году, и там и была достигнута договорённость о съёмках.



«Я очень рад, что смогу рассказать историю Чака. Я верю в то, что каждый вынесет что-то полезное из этого проекта».



Чак скончался 9 ноября 2017 года, через пару дней после того, как отправил голосовое подтверждение своего согласия на участие в проекте.











