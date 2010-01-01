Снимается документальный фильм о вокалисте FAITH NO MORE
Режиссёр Drew Fortier объявил о планах по съёмке документального фильма о бывшем вокалисте FAITH NO MORE Чаке Мосли. Drew играл с ним несколько концертов в 2017 году, и там и была достигнута договорённость о съёмках.
«Я очень рад, что смогу рассказать историю Чака. Я верю в то, что каждый вынесет что-то полезное из этого проекта».
Чак скончался 9 ноября 2017 года, через пару дней после того, как отправил голосовое подтверждение своего согласия на участие в проекте.
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