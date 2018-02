сегодня



Новое видео APOSTLE OF SOLITUDE "Keeping The Lighthouse", новое видео группы APOSTLE OF SOLITUDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "From Gold To Ash", выходящего 23 февраля на Cruz Del Sur Music на CD, виниле, кассетах и в цифровых форматах.







From Gold To Ash by Apostle of Solitude





