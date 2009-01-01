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CLUTCH пытаются придумать название альбома Вокалист CLUTCH Neil Fallon поделился наблюдением:



«Мы довольны новым материалом, но названия так и нет... Всё ещё придумываем. Это как выбрать имя ребёнку!»











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