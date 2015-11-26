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Grand Magus

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27 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS

1 ноя 2018 : 		 GRAND MAGUS приступили к записи

24 мар 2017 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAND MAGUS

28 апр 2016 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

25 мар 2016 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

15 фев 2016 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в мае

29 ноя 2014 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

25 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

14 янв 2014 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

7 дек 2013 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

28 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

19 ноя 2013 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в январе

15 сен 2013 : 		 GRAND MAGUS начали запись нового альбома

31 май 2012 : 		 Семплы нового альбома GRAND MAGUS

23 май 2012 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

5 май 2012 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

25 апр 2012 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

6 апр 2012 : 		 Новый ударник в GRAND MAGUS

28 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома GRAND MAGUS

8 мар 2012 : 		 GRAND MAGUS на NUCLEAR BLAST RECORDS

16 мар 2011 : 		 GRAND MAGUS выбыли из тура с GRAVE DIGGER

23 окт 2010 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

11 июн 2010 : 		 Семплы нового альбома GRAND MAGUS

20 май 2010 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

12 май 2010 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

21 мар 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GRAND MAGUS

19 фев 2010 : 		 GRAND MAGUS завершили запись альбома

8 янв 2010 : 		 GRAND MAGUS начали запись альбома

9 дек 2009 : 		 GRAND MAGUS подписали соглашение с Roadrunner

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Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS



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Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"I, The Jury"
"Varangian"
"On Hooves Of Gold"
"Steel Vs. Steel"
"Forged In Iron"
"Iron Will"
"Like The Oar Strikes The Water"
"Hammer Of The North"

GRAND MAGUS Live At Wacken Open Air 2017; Pro-Shot Video Of Full Show Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HLL


27 ноя 2018, 09:10		почему они не играют валфадер шузер оф зэ слэйн а ? я зол.


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