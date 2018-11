сегодня



Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS



Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"I, The Jury"

"Varangian"

"On Hooves Of Gold"

"Steel Vs. Steel"

"Forged In Iron"

"Iron Will"

"Like The Oar Strikes The Water"

"Hammer Of The North"











+0 -0



( 1 )





просмотров: 217