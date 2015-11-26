Фраза, имя группы
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Grand Magus
Швеция
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http://www.grandmagus.com
Myspace:
http://www.myspace.com/grandmagusrocks
Facebook:
http://www.facebook.com/grandmagusofficial
27 ноя 2018
:
Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS
1 ноя 2018
:
GRAND MAGUS приступили к записи
24 мар 2017
:
Новое видео GRAND MAGUS
20 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления GRAND MAGUS
28 апр 2016
:
Новая песня GRAND MAGUS
25 мар 2016
:
Видео с текстом от GRAND MAGUS
15 фев 2016
:
Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в мае
29 ноя 2014
:
Новое видео GRAND MAGUS
25 янв 2014
:
Трейлер нового альбома GRAND MAGUS
14 янв 2014
:
Новая песня GRAND MAGUS
7 дек 2013
:
Видео с текстом от GRAND MAGUS
28 ноя 2013
:
Трейлер нового альбома GRAND MAGUS
19 ноя 2013
:
Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в январе
15 сен 2013
:
GRAND MAGUS начали запись нового альбома
31 май 2012
:
Семплы нового альбома GRAND MAGUS
23 май 2012
:
Новая песня GRAND MAGUS
5 май 2012
:
Видео с текстом от GRAND MAGUS
25 апр 2012
:
Новая песня GRAND MAGUS
6 апр 2012
:
Новый ударник в GRAND MAGUS
28 мар 2012
:
Обложка нового альбома GRAND MAGUS
8 мар 2012
:
GRAND MAGUS на NUCLEAR BLAST RECORDS
16 мар 2011
:
GRAND MAGUS выбыли из тура с GRAVE DIGGER
23 окт 2010
:
Новое видео GRAND MAGUS
11 июн 2010
:
Семплы нового альбома GRAND MAGUS
20 май 2010
:
Новое видео GRAND MAGUS
12 май 2010
:
Новая песня GRAND MAGUS
21 мар 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома GRAND MAGUS
19 фев 2010
:
GRAND MAGUS завершили запись альбома
8 янв 2010
:
GRAND MAGUS начали запись альбома
9 дек 2009
:
GRAND MAGUS подписали соглашение с Roadrunner
сегодня
Профессиональное видео с выступления
GRAND MAGUS
Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"I, The Jury"
"Varangian"
"On Hooves Of Gold"
"Steel Vs. Steel"
"Forged In Iron"
"Iron Will"
"Like The Oar Strikes The Water"
"Hammer Of The North"
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HLL
27 ноя 2018, 09:10
почему они не играют валфадер шузер оф зэ слэйн а ? я зол.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).