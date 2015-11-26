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все новости группы
Grand Magus
Швеция
Doom Metal
Heavy Metal
http://www.grandmagus.com
Myspace:
http://www.myspace.com/grandmagusrocks
Facebook:
http://www.facebook.com/grandmagusofficial
14 апр 2019
:
Новая песня GRAND MAGUS
23 мар 2019
:
Видео с текстом от GRAND MAGUS
24 фев 2019
:
Видео с текстом от GRAND MAGUS
10 фев 2019
:
Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в апреле
27 ноя 2018
:
Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS
1 ноя 2018
:
GRAND MAGUS приступили к записи
24 мар 2017
:
Новое видео GRAND MAGUS
20 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления GRAND MAGUS
28 апр 2016
:
Новая песня GRAND MAGUS
25 мар 2016
:
Видео с текстом от GRAND MAGUS
15 фев 2016
:
Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в мае
29 ноя 2014
:
Новое видео GRAND MAGUS
25 янв 2014
:
Трейлер нового альбома GRAND MAGUS
14 янв 2014
:
Новая песня GRAND MAGUS
7 дек 2013
:
Видео с текстом от GRAND MAGUS
28 ноя 2013
:
Трейлер нового альбома GRAND MAGUS
19 ноя 2013
:
Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в январе
15 сен 2013
:
GRAND MAGUS начали запись нового альбома
31 май 2012
:
Семплы нового альбома GRAND MAGUS
23 май 2012
:
Новая песня GRAND MAGUS
5 май 2012
:
Видео с текстом от GRAND MAGUS
25 апр 2012
:
Новая песня GRAND MAGUS
6 апр 2012
:
Новый ударник в GRAND MAGUS
28 мар 2012
:
Обложка нового альбома GRAND MAGUS
8 мар 2012
:
GRAND MAGUS на NUCLEAR BLAST RECORDS
16 мар 2011
:
GRAND MAGUS выбыли из тура с GRAVE DIGGER
23 окт 2010
:
Новое видео GRAND MAGUS
11 июн 2010
:
Семплы нового альбома GRAND MAGUS
20 май 2010
:
Новое видео GRAND MAGUS
12 май 2010
:
Новая песня GRAND MAGUS
21 мар 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома GRAND MAGUS
19 фев 2010
:
GRAND MAGUS завершили запись альбома
8 янв 2010
:
GRAND MAGUS начали запись альбома
9 дек 2009
:
GRAND MAGUS подписали соглашение с Roadrunner
3 июн 2008
:
Подробности о новом альбоме GRAND MAGUS
20 апр 2006
:
GRAND MAGUS снова в полном составе
26 мар 2006
:
GRAND MAGUS расстались с барабанщиком
14 апр 2019
Новая песня
GRAND MAGUS
"A Hall Clad In Gold", новая песня группы GRAND MAGUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Wolf God", выход которого запланирован на 19 апреля на Nuclear Blast:
"Gold And Glory"
"Wolf God"
"A Hall Clad In Gold"
"Brother Of The Storm"
"Dawn Of Fire"
"Spear Thrower"
"To Live And Die In Solitude"
"Glory To The Brave"
"He Sent Them All To Hel"
"Untamed"
+0
-3
(
2
)
HLL
15 апр 2019, 08:41
ерунда не ?
Blazy
15 апр 2019, 11:20
ерунда. достигнув своей вершины в 2014, ребятки покатились вниз
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).