14 апр 2019



Новая песня GRAND MAGUS



"A Hall Clad In Gold", новая песня группы GRAND MAGUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Wolf God", выход которого запланирован на 19 апреля на Nuclear Blast:



"Gold And Glory"

"Wolf God"

"A Hall Clad In Gold"

"Brother Of The Storm"

"Dawn Of Fire"

"Spear Thrower"

"To Live And Die In Solitude"

"Glory To The Brave"

"He Sent Them All To Hel"

"Untamed"



















