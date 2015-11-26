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Grand Magus

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14 апр 2019 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

24 фев 2019 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

10 фев 2019 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в апреле

27 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS

1 ноя 2018 : 		 GRAND MAGUS приступили к записи

24 мар 2017 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAND MAGUS

28 апр 2016 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

25 мар 2016 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

15 фев 2016 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в мае

29 ноя 2014 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

25 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

14 янв 2014 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

7 дек 2013 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

28 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

19 ноя 2013 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в январе

15 сен 2013 : 		 GRAND MAGUS начали запись нового альбома

31 май 2012 : 		 Семплы нового альбома GRAND MAGUS

23 май 2012 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

5 май 2012 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

25 апр 2012 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

6 апр 2012 : 		 Новый ударник в GRAND MAGUS

28 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома GRAND MAGUS

8 мар 2012 : 		 GRAND MAGUS на NUCLEAR BLAST RECORDS

16 мар 2011 : 		 GRAND MAGUS выбыли из тура с GRAVE DIGGER
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|||| 14 апр 2019

Новая песня GRAND MAGUS



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"A Hall Clad In Gold", новая песня группы GRAND MAGUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Wolf God", выход которого запланирован на 19 апреля на Nuclear Blast:

"Gold And Glory"
"Wolf God"
"A Hall Clad In Gold"
"Brother Of The Storm"
"Dawn Of Fire"
"Spear Thrower"
"To Live And Die In Solitude"
"Glory To The Brave"
"He Sent Them All To Hel"
"Untamed"



GRAND MAGUS: 'A Hall Clad In Gold' Visualizer






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

HLL


15 апр 2019, 08:41		ерунда не ?

Blazy


15 апр 2019, 11:20		ерунда. достигнув своей вершины в 2014, ребятки покатились вниз


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