Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя ... 77
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 31
*Новая песня DEVIN TOWNSEND 23
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 22
*BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDE... 20
[= ||| все новости группы



*

Grand Magus

*



24 фев 2019 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

10 фев 2019 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в апреле

27 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS

1 ноя 2018 : 		 GRAND MAGUS приступили к записи

24 мар 2017 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAND MAGUS

28 апр 2016 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

25 мар 2016 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

15 фев 2016 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в мае

29 ноя 2014 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

25 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

14 янв 2014 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

7 дек 2013 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

28 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

19 ноя 2013 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в январе

15 сен 2013 : 		 GRAND MAGUS начали запись нового альбома

31 май 2012 : 		 Семплы нового альбома GRAND MAGUS

23 май 2012 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

5 май 2012 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

25 апр 2012 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

6 апр 2012 : 		 Новый ударник в GRAND MAGUS

28 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома GRAND MAGUS

8 мар 2012 : 		 GRAND MAGUS на NUCLEAR BLAST RECORDS

16 мар 2011 : 		 GRAND MAGUS выбыли из тура с GRAVE DIGGER

23 окт 2010 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

11 июн 2010 : 		 Семплы нового альбома GRAND MAGUS
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Видео с текстом от GRAND MAGUS



*
zoom
*
* *
GRAND MAGUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Wolf God", которая будет включена в выходящий 19 апреля на Nuclear Blast альбом "Wolf God".



GRAND MAGUS: Lyric Video For






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 185

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Of Salvation Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом