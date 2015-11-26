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Grand Magus

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10 фев 2019 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в апреле

27 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS

1 ноя 2018 : 		 GRAND MAGUS приступили к записи

24 мар 2017 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAND MAGUS

28 апр 2016 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

25 мар 2016 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

15 фев 2016 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в мае

29 ноя 2014 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

25 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

14 янв 2014 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

7 дек 2013 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

28 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

19 ноя 2013 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в январе

15 сен 2013 : 		 GRAND MAGUS начали запись нового альбома

31 май 2012 : 		 Семплы нового альбома GRAND MAGUS

23 май 2012 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

5 май 2012 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

25 апр 2012 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

6 апр 2012 : 		 Новый ударник в GRAND MAGUS

28 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома GRAND MAGUS

8 мар 2012 : 		 GRAND MAGUS на NUCLEAR BLAST RECORDS

16 мар 2011 : 		 GRAND MAGUS выбыли из тура с GRAVE DIGGER

23 окт 2010 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

11 июн 2010 : 		 Семплы нового альбома GRAND MAGUS

20 май 2010 : 		 Новое видео GRAND MAGUS
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Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в апреле



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Шведские металлисты GRAND MAGUS 19 апреля на Nuclear Blast выпустят свой новый альбом, получивший название "Wolf God". Он был записан в шведской студии Sweetspot вместе с продюсером Staffan'ом Karlsson'ом (ARCH ENEMY, FIREWIND, SPIRITUAL BEGGARS).



GRAND MAGUS To Release




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