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Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в апреле



Шведские металлисты GRAND MAGUS 19 апреля на Nuclear Blast выпустят свой новый альбом, получивший название "Wolf God". Он был записан в шведской студии Sweetspot вместе с продюсером Staffan'ом Karlsson'ом (ARCH ENEMY, FIREWIND, SPIRITUAL BEGGARS).















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