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*Умер Пол Ди'Анно 29
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
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Grand Magus

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22 окт 2024 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS доступен для прослушивания

18 окт 2024 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

12 сен 2024 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

25 июл 2024 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

6 июн 2019 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

14 апр 2019 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

23 мар 2019 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

24 фев 2019 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

10 фев 2019 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в апреле

27 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAND MAGUS

1 ноя 2018 : 		 GRAND MAGUS приступили к записи

24 мар 2017 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления GRAND MAGUS

28 апр 2016 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

25 мар 2016 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

15 фев 2016 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в мае

29 ноя 2014 : 		 Новое видео GRAND MAGUS

25 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

14 янв 2014 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

7 дек 2013 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS

28 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома GRAND MAGUS

19 ноя 2013 : 		 Новый альбом GRAND MAGUS выйдет в январе

15 сен 2013 : 		 GRAND MAGUS начали запись нового альбома

31 май 2012 : 		 Семплы нового альбома GRAND MAGUS

23 май 2012 : 		 Новая песня GRAND MAGUS

5 май 2012 : 		 Видео с текстом от GRAND MAGUS
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Новый альбом GRAND MAGUS доступен для прослушивания



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Sunraven, новый альбом GRAND MAGUS, доступен для прослушивания ниже.




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