Видео с текстом от GRAND MAGUS



"Brother Of The Storm", новое видео с текстом шведской группы GRAND MAGUS, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Wolf God", выходящего 19 апреля на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Gold And Glory"

"Wolf God"

"A Hall Clad In Gold"

"Brother Of The Storm"

"Dawn Of Fire"

"Spear Thrower"

"To Live And Die In Solitude"

"Glory To The Brave"

"He Sent Them All To Hel"

"Untamed"















