Новое видео GHOST IRIS



"Cowardly Pride", новое видео группы GHOST IRIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Apple Of Discord, выходящего 22 февраля на Long Branch Records.



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Long Branch Records Shop Bundle

- Bandcamp Bundle

- LP Edition (140g purple vinyl + Bandcamp download code)

- CD 8-panel-Digipak

- Download

- Stream



Трек-лист:



"Apple Of Discord"

"The Devil's Plaything"

"Final Tale"

"After The Sun Sets Pt. II"

"Beauty In Expiration" (feat. Don Vedda)

"The Rat & The Snake" (feat. Tyler Shelton of Traitors)

"Heaven Was Pure Hell"

"Cowardly Pride"

"Magenta Moon" (feat. Chad Ruhlig of For The Fallen Dreams)

"Virus"















