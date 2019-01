сегодня



Видео с текстом от GHOST IRIS



GHOST IRIS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Final Tale", которая взята из нового альбома Apple Of Discord, выход которого намечен на двадцать второе февраля на Long Branch Records.



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Long Branch Records Shop Bundle

- Bandcamp Bundle

- LP Edition (140g purple vinyl + Bandcamp download code)

- CD 8-panel-Digipak

- Download

- Stream



Трек-лист:



"Apple Of Discord"

"The Devil's Plaything"

"Final Tale"

"After The Sun Sets Pt. II"

"Beauty In Expiration" (feat. Don Vedda)

"The Rat & The Snake" (feat. Tyler Shelton of Traitors)

"Heaven Was Pure Hell"

"Cowardly Pride"

"Magenta Moon" (feat. Chad Ruhlig of For The Fallen Dreams)

"Virus"

















