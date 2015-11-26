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Новое видео GHOST IRIS
"Paper Tiger", новое видео группы GHOST IRIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Comatose, выходящего седьмого мая на Long Branch Records.
Трек-лист:
"(3815935)"
"Desert Dread" Feat. Mark Hunter
"Paper Tiger"
"Cult"
"Former Self"
"Coda"
"Ebb//Flow"
"Cold Sweat"
"Coma"
"Power Schism"
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