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Новая песня GHOST IRIS
"Desert Dread" Feat. Mark Hunter, новая песня GHOST IRIS, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Comatose", выходящего седьмого мая на Long Branch Records.
Трек-лист:
"(3815935)"
"Desert Dread" Feat. Mark Hunter
"Paper Tiger"
"Cult"
"Former Self"
"Coda"
"Ebb//Flow"
"Cold Sweat"
"Coma"
"Power Schism"
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