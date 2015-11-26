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Ghost Iris

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Новая песня GHOST IRIS



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"Cult", новая песня GHOST IRIS, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Comatose", выходящего седьмого мая на Long Branch Records.

Трек-лист:

"(3815935)"
"Desert Dread" Feat. Mark Hunter
"Paper Tiger"
"Cult"
"Former Self"
"Coda"
"Ebb//Flow"
"Cold Sweat"
"Coma"
"Power Schism"

GHOST IRIS Launch Visualizer For New Song "Cult"



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