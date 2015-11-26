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22 фев 2021
Новое видео GHOST IRIS
"Desert Dread", новое видео группы GHOST IRIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Comatose, выходящего седьмого мая на Long Branch Records.
Трек-лист:
"(3815935)"
"Desert Dread" Feat. Mark Hunter
"Paper Tiger"
"Cult"
"Former Self"
"Coda"
"Ebb//Flow"
"Cold Sweat"
"Coma"
"Power Schism"
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