Новое видео PALACE



"Meet The Artist", новое видео группы PALACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Binary Music", выходящего седьмого декабря.



Трек-лист:



"Binary Music"

"Tears Of Gaia"

"Nothing Personal"

"Promised Land"

"Love Songs"

"Dangerous Grounds"

"Queen Of The Prom"

"Who's Counting Time"

"Julia"

"To Have And To Hold"

















