Новое видео PALACE



"Reckless Heart", новое видео группы PALACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reckless Heart, выходящего 12 июля на Frontiers Music Srl:



"Reckless Heart"

"The Widow’s Web"

"Back In Your Arms"

"Girl Is An Angel"

"You Give Me A Reason To Live"

"Back To ‘85"

"For The Love"

"Turn This Car Around"

"Weightless"

"Move Me"

"Stronger By The Day"







