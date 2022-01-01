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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
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Palace

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SwedenШвеция
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|||| сегодня

Видео с текстом от PALACE



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PALACE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Fifteen Minutes", которая взята из нового альбома "One 4 The Road".

Трек-лист:

"Fifteen Minutes"
"Westbound"
"Too Old For This"
"Money Can Kill"
"The Driver"
"Time Crisis"
"Facing The Music"
"World Gone Mad"
"Living The Life"
"Cancel The Flight"
"Loneliest Night"

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