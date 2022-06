сегодня



Видео с текстом от PALACE



PALACE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Fifteen Minutes", которая взята из нового альбома "One 4 The Road".



Трек-лист:



"Fifteen Minutes"

"Westbound"

"Too Old For This"

"Money Can Kill"

"The Driver"

"Time Crisis"

"Facing The Music"

"World Gone Mad"

"Living The Life"

"Cancel The Flight"

"Loneliest Night"







+0 -0



просмотров: 147