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Видео с текстом от PALACE
PALACE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Fifteen Minutes", которая взята из нового альбома "One 4 The Road".
Трек-лист:
"Fifteen Minutes"
"Westbound"
"Too Old For This"
"Money Can Kill"
"The Driver"
"Time Crisis"
"Facing The Music"
"World Gone Mad"
"Living The Life"
"Cancel The Flight"
"Loneliest Night"
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