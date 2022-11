сегодня



Новое видео PALACE



"Kyrie" (Mr. Mister cover), новое видео PALACE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР Retrospection, выход которого намечен на 11 ноября:



"Kyrie" (Mr. Mister cover)

"Code To Your Heart" (Easy Action cover)

"Can't Stop" (Aviator cover)

"Sister Christian" (Night Ranger cover)







