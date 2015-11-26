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Palace

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Страна
SwedenШвеция
Стиль
-
Сайт
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|||| 2 окт 2020

Новое видео PALACE



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"Way Up Here", новое видео группы PALACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rock And Roll Radio, выходящего четвертого декабря на Frontiers:

Трек-лист:

"Rock And Roll Radio"
"Castaway"
"Way Up Here"
"Cold Ones"
"Eleonora"
"Hot Steel"
"My Gray Cloud"
"Origin Of Love"
"She's So Original"
"Strictly By The Rules"
"When It's Over"
"Fight"

Sweden's PALACE To Release Rock And Roll Radio Album In December; "Way Up Here" Music Video Streaming



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