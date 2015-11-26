2 окт 2020



Новое видео PALACE



"Way Up Here", новое видео группы PALACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rock And Roll Radio, выходящего четвертого декабря на Frontiers:



Трек-лист:



"Rock And Roll Radio"

"Castaway"

"Way Up Here"

"Cold Ones"

"Eleonora"

"Hot Steel"

"My Gray Cloud"

"Origin Of Love"

"She's So Original"

"Strictly By The Rules"

"When It's Over"

"Fight"







+1 -2



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