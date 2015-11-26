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Palace

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Страна
SwedenШвеция
Стиль
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|||| сегодня

Новая песня PALACE



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"Castaway", новая песня группы PALACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Rock And Roll Radio", выход которого запланирован 4 декабря.

Трек-лист:

"Rock And Roll Radio"
"Castaway"
"Way Up Here"
"Cold Ones"
"Eleonora"
"Hot Steel"
"My Gray Cloud"
"Origin Of Love"
"She's So Original"
"Strictly By The Rules"
"When It's Over"
"Fight"

Sweden's PALACE Streaming New Song



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