Новая песня PALACE



"Castaway", новая песня группы PALACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Rock And Roll Radio", выход которого запланирован 4 декабря.



Трек-лист:



"Rock And Roll Radio"

"Castaway"

"Way Up Here"

"Cold Ones"

"Eleonora"

"Hot Steel"

"My Gray Cloud"

"Origin Of Love"

"She's So Original"

"Strictly By The Rules"

"When It's Over"

"Fight"







