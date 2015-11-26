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Новая песня PALACE
"Castaway", новая песня группы PALACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Rock And Roll Radio", выход которого запланирован 4 декабря.
Трек-лист:
"Rock And Roll Radio"
"Castaway"
"Way Up Here"
"Cold Ones"
"Eleonora"
"Hot Steel"
"My Gray Cloud"
"Origin Of Love"
"She's So Original"
"Strictly By The Rules"
"When It's Over"
"Fight"
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