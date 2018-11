сегодня



Рассказ об издании альбома UNEARTH



UNEARTH опубликовали видео, рассказывающее об издании нового альбома "Extinction(s)":



"Incinerate"

"Dust"

"Survivalist"

"Cultivation Of Infection"

"The Hunt Begins"

"Hard Lined Downfall"

"King Of The Arctic"

"Sidewinder"

"No Reprisal"

"One With The Sun"



















