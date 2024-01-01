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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*KISS набрали миллиард 29
*Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!» 25
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Unearth

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12 июл 2024 : 		 Новое видео UNEARTH

1 фев 2024 : 		 Новое видео UNEARTH

7 май 2023 : 		 Новое видео UNEARTH

4 апр 2023 : 		 Новое видео UNEARTH

6 мар 2023 : 		 Новая песня UNEARTH

25 янв 2023 : 		 Новая песня UNEARTH

16 июн 2020 : 		 Музыканты UNEARTH, WAR ON WOMEN, THE BLACK DAHLIA MURDER, VILE CREATURES исполняют хит SCANDAL

8 дек 2019 : 		 KEN SUSI заявил, что UNEARTH — единственная среди металкор-групп, которая придерживается своих корней

4 дек 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

8 июн 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

21 фев 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

3 дек 2018 : 		 Видео с выступления UNEARTH

29 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании альбома UNEARTH

16 ноя 2018 : 		 Новое видео UNEARTH

19 сен 2018 : 		 Новый альбом UNEARTH выйдет в ноябре

2 июл 2018 : 		 Новая песня UNEARTH

19 мар 2018 : 		 UNEARTH на CENTURY MEDIA RECORDS

20 апр 2016 : 		 Концертное видео от UNEARTH

24 фев 2016 : 		 Вокалист UNEARTH основал LIFEBLOOD INC.

21 янв 2015 : 		 Новое видео UNEARTH

16 окт 2014 : 		 Новая песня UNEARTH

10 сен 2014 : 		 Новая песня UNEARTH

14 авг 2014 : 		 Новый альбом UNEARTH выйдет в октбяре

15 янв 2014 : 		 Видео группы гитариста UNEARTH

19 июн 2013 : 		 Гитарист LAMB OF GOD на новом альбоме UNEARTH

18 июн 2013 : 		 UNEARTH на EONE MUSIC, CENTURY MEDIA
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Новое видео UNEARTH



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Warrior Souls, новое видео группы UNEARTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP “Bask In The Blood Of Our Demons”.




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