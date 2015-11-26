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Unearth

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3 дек 2018 : 		 Видео с выступления UNEARTH

29 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании альбома UNEARTH

16 ноя 2018 : 		 Новое видео UNEARTH

19 сен 2018 : 		 Новый альбом UNEARTH выйдет в ноябре

2 июл 2018 : 		 Новая песня UNEARTH

19 мар 2018 : 		 UNEARTH на CENTURY MEDIA RECORDS

20 апр 2016 : 		 Концертное видео от UNEARTH

24 фев 2016 : 		 Вокалист UNEARTH основал LIFEBLOOD INC.

21 янв 2015 : 		 Новое видео UNEARTH

16 окт 2014 : 		 Новая песня UNEARTH

10 сен 2014 : 		 Новая песня UNEARTH

14 авг 2014 : 		 Новый альбом UNEARTH выйдет в октбяре

15 янв 2014 : 		 Видео группы гитариста UNEARTH

19 июн 2013 : 		 Гитарист LAMB OF GOD на новом альбоме UNEARTH

18 июн 2013 : 		 UNEARTH на EONE MUSIC, CENTURY MEDIA

25 апр 2013 : 		 UNEARTH работают над новым альбомом

27 дек 2012 : 		 UNEARTH поедут в тур с басистом FEAR FACTORY

3 ноя 2012 : 		 Видео с выступления UNEARTH

14 фев 2012 : 		 Новое видео UNEARTH

22 янв 2012 : 		 Новый барабанщик в UNEARTH

20 июн 2011 : 		 Новый альбом UNEARTH доступен для прослушивания

20 июн 2011 : 		 UNEARTH взяли барабанщика KILLSWITCH ENGAGE для тура

12 май 2011 : 		 Новая песня UNEARTH

7 май 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UNEARTH

15 апр 2011 : 		 Название нового альбома UNEARTH

28 фев 2011 : 		 Видео с выступления UNEARTH
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|||| 3 дек 2018

Видео с выступления UNEARTH



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Видео с выступления UNEARTH, которое состоялось 28 ноября, доступно для просмотра ниже.

UNEARTH - Two-Camera Video From Sacramento Show Posted










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