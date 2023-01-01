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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 29
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби... 12
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Unearth

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4 апр 2023 : 		 Новое видео UNEARTH

6 мар 2023 : 		 Новая песня UNEARTH

25 янв 2023 : 		 Новая песня UNEARTH

16 июн 2020 : 		 Музыканты UNEARTH, WAR ON WOMEN, THE BLACK DAHLIA MURDER, VILE CREATURES исполняют хит SCANDAL

8 дек 2019 : 		 KEN SUSI заявил, что UNEARTH — единственная среди металкор-групп, которая придерживается своих корней

4 дек 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

8 июн 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

21 фев 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

3 дек 2018 : 		 Видео с выступления UNEARTH

29 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании альбома UNEARTH

16 ноя 2018 : 		 Новое видео UNEARTH

19 сен 2018 : 		 Новый альбом UNEARTH выйдет в ноябре

2 июл 2018 : 		 Новая песня UNEARTH

19 мар 2018 : 		 UNEARTH на CENTURY MEDIA RECORDS

20 апр 2016 : 		 Концертное видео от UNEARTH

24 фев 2016 : 		 Вокалист UNEARTH основал LIFEBLOOD INC.

21 янв 2015 : 		 Новое видео UNEARTH

16 окт 2014 : 		 Новая песня UNEARTH

10 сен 2014 : 		 Новая песня UNEARTH

14 авг 2014 : 		 Новый альбом UNEARTH выйдет в октбяре

15 янв 2014 : 		 Видео группы гитариста UNEARTH

19 июн 2013 : 		 Гитарист LAMB OF GOD на новом альбоме UNEARTH

18 июн 2013 : 		 UNEARTH на EONE MUSIC, CENTURY MEDIA

25 апр 2013 : 		 UNEARTH работают над новым альбомом

27 дек 2012 : 		 UNEARTH поедут в тур с басистом FEAR FACTORY

3 ноя 2012 : 		 Видео с выступления UNEARTH
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|||| 4 апр 2023

Новое видео UNEARTH



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"Into The Abyss", новое видео группы UNEARTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Wretched; The Ruinous, выходящего пятого мая:

"The Wretched; The Ruinous"
"Cremation Of The Living"
"Eradicator"
"Mother Betrayal"
"Invictus"
"Call Of Existence"
"Dawn Of The Militant"
"Aniara"
"Into The Abyss"
"Broken Arrow"
"Theaters Of War"

UNEARTH Drops New Single "Into The Abyss"; Music Video Streaming




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