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*Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа 33
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Unearth

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16 июн 2020 : 		 Музыканты UNEARTH, WAR ON WOMEN, THE BLACK DAHLIA MURDER, VILE CREATURES исполняют хит SCANDAL

8 дек 2019 : 		 KEN SUSI заявил, что UNEARTH — единственная среди металкор-групп, которая придерживается своих корней

4 дек 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

8 июн 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

21 фев 2019 : 		 Новое видео UNEARTH

3 дек 2018 : 		 Видео с выступления UNEARTH

29 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании альбома UNEARTH

16 ноя 2018 : 		 Новое видео UNEARTH

19 сен 2018 : 		 Новый альбом UNEARTH выйдет в ноябре

2 июл 2018 : 		 Новая песня UNEARTH

19 мар 2018 : 		 UNEARTH на CENTURY MEDIA RECORDS

20 апр 2016 : 		 Концертное видео от UNEARTH

24 фев 2016 : 		 Вокалист UNEARTH основал LIFEBLOOD INC.

21 янв 2015 : 		 Новое видео UNEARTH

16 окт 2014 : 		 Новая песня UNEARTH

10 сен 2014 : 		 Новая песня UNEARTH

14 авг 2014 : 		 Новый альбом UNEARTH выйдет в октбяре

15 янв 2014 : 		 Видео группы гитариста UNEARTH

19 июн 2013 : 		 Гитарист LAMB OF GOD на новом альбоме UNEARTH

18 июн 2013 : 		 UNEARTH на EONE MUSIC, CENTURY MEDIA

25 апр 2013 : 		 UNEARTH работают над новым альбомом

27 дек 2012 : 		 UNEARTH поедут в тур с басистом FEAR FACTORY

3 ноя 2012 : 		 Видео с выступления UNEARTH

14 фев 2012 : 		 Новое видео UNEARTH

22 янв 2012 : 		 Новый барабанщик в UNEARTH

20 июн 2011 : 		 Новый альбом UNEARTH доступен для прослушивания
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Музыканты UNEARTH, WAR ON WOMEN, THE BLACK DAHLIA MURDER, VILE CREATURES исполняют хит SCANDAL



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Shawna Potter из WAR ON WOMEN, Ken Susi из UNEARTH, Alan Cassidy из THE BLACK DAHLIA MURDE и KW и Vic из VILE CREATURES записали карантинное видео на хит группы SCANDAL "The Warrior".

UNEARTH, WAR ON WOMEN, THE BLACK DAHLIA MURDER, VILE CREATURES Members Perform SCANDAL's



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