сегодня



Музыканты UNEARTH , WAR ON WOMEN, THE BLACK DAHLIA MURDER, VILE CREATURES исполняют хит SCANDAL



Shawna Potter из WAR ON WOMEN, Ken Susi из UNEARTH, Alan Cassidy из THE BLACK DAHLIA MURDE и KW и Vic из VILE CREATURES записали карантинное видео на хит группы SCANDAL "The Warrior".







+1 -0



просмотров: 168