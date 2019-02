сегодня



Новое видео UNEARTH



"No Reprisal", новое видео группы UNEARTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Extinction(s)", выпущенного осенью:



01. Incinerate

02. Dust

03. Survivalist

04. Cultivation Of Infection

05. The Hunt Begins

06. Hard Lines Downfall

07. King Of The Arctic

08. Sidewinder

09. No Reprisal

10. One With The Sun



















