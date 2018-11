30 ноя 2018



Первые альбомы VOMITORY выйдут на виниле



Metal Blade Records одиннадцатого января к тридцатилетию VOMITORY выпустит виниловые версии первых двух альбомов на виниле и CD:



Raped In Their Own Blood:



- Digipak CD

- 180 g black vinyl

- Red/black marbled vinyl (ltd. 300 copies; EU exclusive)

- Silver-grey/black marbled vinyl (ltd. 200 copies; EU exclusive)

- Crystal-clear/red splattered vinyl (ltd. 100 copies; EU exclusive)

- Clear/red & black splattered vinyl (ltd. 300 copies; USA exclusive)



Трек-лист:



"Nervegasclouds"

"Raped In Their Own Blood"

"Dark Grey Epoch"

"Pure Death"

"Through Sepulchral Shadows"

"Inferno"

"Sad Fog Over Sinister Runes"

"Into Winter Through Sorrow"

"Perdition"

"Thorns"



CD bonus (Through Sepulchral Shadows - demo 1994)

"Through Sepulchral Shadows"

"Thorns"

"Sad Fog Over Sinister Runes"



Redemption:



- Digipak CD

- 180 g black vinyl

- Opague turquoise/black marbled vinyl (ltd. 300 copies; EU exclusive)

- Clear blue/black marbled vinyl (ltd. 200 copies; EU exclusive)

- Silver / blue&black splattered vinyl (ltd. 100 copies; EU exclusive)

- Crystal clear/turqoise / white splattered vinyl (ltd. 300 copies; USA exclusive)



Трек-лист:



"The Voyage"

"Forty Seconds Bloodbath"

"Forever In Gloom"

"Heaps Of Blood"

"Embraced By Pain"

"Redemption"

"Ashes Of Mourning Life"

"Partly Dead"



CD bonus (10" picture disc - mini-LP 1999)

"The Art Of War"

"Undivulged"

"Extremity Retained"

"Dead Cold"

"Christ Passion"













