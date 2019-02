сегодня



Винилы VOMITORY выйдут весной



Пятнадцатого марта Metal Blade выпустит виниловые версии альбомов VOMITORY Blood Rapture и Revelation Nausea.



Blood Rapture:

- 180 g black vinyl

- Clear-lagoon blue marbled vinyl (ltd. 300 - EU-exclusive)

- Clear tropical-green/black marbled (ltd. 200 - EU-exclusive)

- Green/red splattered vinyl (ltd. 100 - EU-exclusive)

- Clear swamp green marbled (ltd. 200 - US-exclusive)



Revelation Nausea:

- 180 g black vinyl

- Orange brown marbled vinyl (ltd. 300 - EU-exclusive)

- Orange red marbled (ltd. 200 - EU-exclusive)

- Red orange white melt vinyl (ltd. 100 - EU-exclusive)

- Orange brown/black marbled (ltd. 200 - US-exclusive)













