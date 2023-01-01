Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 40
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 14
*На TED NUGENT подают в суд за дикого русского 13
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 13
*MARTY FRIEDMAN заявил, что у них с DAVE'ом MUSTAINE'ом не бы... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 40
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 15
[= ||| все новости группы



*

Vomitory

*



26 май 2023 : 		 Видео с выступления VOMITORY

11 май 2023 : 		 Новое видео VOMITORY

13 апр 2023 : 		 Новое видео VOMITORY

20 фев 2019 : 		 Винилы VOMITORY выйдут весной

30 ноя 2018 : 		 Первые альбомы VOMITORY выйдут на виниле

3 апр 2018 : 		 VOMITORY возвращаются

5 янв 2014 : 		 Вокалисты AMON AMARTH, ENTOMBED присодеинились на сцене VOMITORY

4 янв 2014 : 		 TOMAS LINDBERG присоединился на сцене к VOMITORY

20 фев 2013 : 		 VOMITORY объявили о распаде

6 май 2011 : 		 Новое видео VOMITORY

26 апр 2011 : 		 Трейлер нового альбома VOMITORY

15 мар 2011 : 		 Новая песня VOMITORY

1 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOMITORY

6 янв 2011 : 		 Название нового альбома VOMITORY

22 ноя 2010 : 		 VOMITORY отправились в студию

21 сен 2010 : 		 VOMITORY опубликовали кавер-версию NAPALM DEATH

6 янв 2009 : 		 VOMITORY приступают к записи

26 фев 2007 : 		 VOMITORY переиздают два первых альбома на виниле

17 янв 2007 : 		 VOMITORY завершили работу над альбомом

14 дек 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома VOMITORY

18 окт 2006 : 		 VOMITORY отправятся в студию в декабре

15 дек 2005 : 		 VOMITORY принимают нового гитариста

8 окт 2005 : 		 VOMITORY расстались с гитаристом
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления VOMITORY



zoom
Видео с выступления VOMITORY, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

VOMITORY Perform Live At Wacken Open Air 2022; Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 155

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом