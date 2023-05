27 май 2023



Вскрытие VOMITORY



VOMITORY опубликовали ролик, рассказывающий об издании нового альбома "All Heads Are Gonna Roll", имеющего следующий трек-лист:



"All Heads Are Gonna Roll"

"Decrowned"

"Ode To The Meat Saw"

"The Deepest Tomb"

"Piece By Stinking Piece"

"Raped, Strangled, Sodomized, Dead"

"Dead Man Stalking"

"Disciples Of The Damned"

"Dead World"

"Beg For Death"







+1 -0



просмотров: 205