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Vomitory

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30 май 2023 : 		 Новый альбом VOMITORY доступен для прослушивания

27 май 2023 : 		 Вскрытие VOMITORY

26 май 2023 : 		 Новое видео VOMITORY

26 май 2023 : 		 Видео с выступления VOMITORY

11 май 2023 : 		 Новое видео VOMITORY

13 апр 2023 : 		 Новое видео VOMITORY

20 фев 2019 : 		 Винилы VOMITORY выйдут весной

30 ноя 2018 : 		 Первые альбомы VOMITORY выйдут на виниле

3 апр 2018 : 		 VOMITORY возвращаются

5 янв 2014 : 		 Вокалисты AMON AMARTH, ENTOMBED присодеинились на сцене VOMITORY

4 янв 2014 : 		 TOMAS LINDBERG присоединился на сцене к VOMITORY

20 фев 2013 : 		 VOMITORY объявили о распаде

6 май 2011 : 		 Новое видео VOMITORY

26 апр 2011 : 		 Трейлер нового альбома VOMITORY

15 мар 2011 : 		 Новая песня VOMITORY

1 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOMITORY

6 янв 2011 : 		 Название нового альбома VOMITORY

22 ноя 2010 : 		 VOMITORY отправились в студию

21 сен 2010 : 		 VOMITORY опубликовали кавер-версию NAPALM DEATH

6 янв 2009 : 		 VOMITORY приступают к записи

26 фев 2007 : 		 VOMITORY переиздают два первых альбома на виниле

17 янв 2007 : 		 VOMITORY завершили работу над альбомом

14 дек 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома VOMITORY

18 окт 2006 : 		 VOMITORY отправятся в студию в декабре

15 дек 2005 : 		 VOMITORY принимают нового гитариста

8 окт 2005 : 		 VOMITORY расстались с гитаристом
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Новый альбом VOMITORY доступен для прослушивания



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"All Heads Are Gonna Roll", новый альбом группы VOMITORY, доступен для прослушивания ниже.

VOMITORY's All Heads Are Gonna Roll Album Streaming Here In Full




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