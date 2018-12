сегодня



Новый релиз THUNDER выйдет зимой



В честь тридцатилетия творческой деятельности группа THUNDER 18 января на BMG выпустит компиляцию "Please Remain Seated", включающую варианты известных тем в том варианте, в котором ранее никто их не слышал. Альбом будет доступен в виде обычного компакт-диска, двойного CD с бонус-треками, на чёрном обычном и лимитированном прозрачно-оранжевом виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. Bigger Than Both Of Us

02. Future Train

03. Girl's Going Out Of Her Head

04. I'm Dreaming Again

05. Fly On The Wall

06. Just Another Suicide

07. Empty City

08. Miracle Man

09. Blown Away

10. Loser

11. She's So Fine

12. Low Life In High Places



Видео на композицию "Miracle Man" доступно ниже.



















