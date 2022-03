сегодня



Видео с текстом от THUNDER



THUNDER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Dancing In The Sunshine", которая взята из альбома "Dopamine", выходящего 29 апреля:



CD1 / LP1



01. The Western Sky



02. One Day We'll Be Free Again



03. Even If It Takes A Lifetime



04. Black



05. Unraveling



06. The Dead City



07. Last Orders



08. All The Way



CD2 / LP2



01. Dancing In The Sunshine



02. Big Pink Supermoon



03. Across The Nation



04. Just A Grifter



05. I Don't Believe The World



06. Disconnected



07. Is Anybody Out There?



08. No Smoke Without Fire







+0 -0



просмотров: 248