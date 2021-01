сегодня



"Going To Sin City", новая песня группы THUNDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "All The Right Noises", выход которого запланирован на 12 марта 2021 года. Альбом будет доступен в виде 1CD, 2CD, 2LP, и 4LP, а также в версии 2CD+4LP:



Трек-лист:



01. Last One Out Turn Off The Lights



02. Destruction



03. The Smoking Gun



04. Going To Sin City



05. Don't Forget To Live Before You Die



06. I'll Be The One



07. Young Man



08. You're Gonna Be My Girl



09. St George's Day



10. Force Of Nature



11. She's A Millionairess



















