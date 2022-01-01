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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
[= ||| все новости группы



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Thunder

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27 июн 2022 : 		 Видео полного выступления THUNDER

15 апр 2022 : 		 Видео с текстом от THUNDER

19 мар 2022 : 		 Видео с текстом от THUNDER

17 фев 2022 : 		 Новое видео THUNDER

5 сен 2021 : 		 Концертное видео THUNDER

26 июл 2021 : 		 Новая версия альбома THUNDER

18 янв 2021 : 		 Новая песня THUNDER

13 ноя 2020 : 		 Новое видео THUNDER

6 ноя 2020 : 		 Новая песня THUNDER

3 дек 2018 : 		 Новый релиз THUNDER выйдет зимой

18 фев 2018 : 		 Фрагмент нового DVD THUNDER

21 янв 2018 : 		 Фрагмент нового DVD THUNDER

12 янв 2018 : 		 Концертный релиз THUNDER выйдет весной 23 марта на earMUSIC

11 ноя 2017 : 		 Новое видео THUNDER

28 окт 2017 : 		 Сингл THUNDER выйдет зимой

25 апр 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления THUNDER

3 мар 2017 : 		 THUNDER на Planet Rock

9 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома THUNDER

22 янв 2017 : 		 Новое видео THUNDER

7 дек 2016 : 		 Новый альбом THUNDER выйдет зимой

15 фев 2016 : 		 Концертное видео THUNDER

18 дек 2015 : 		 Тизер нового релиза THUNDER

8 мар 2015 : 		 Новая песня THUNDER

13 фев 2015 : 		 Видео исполнения новой песни THUNDER

28 ноя 2014 : 		 Новый альбом THUNDER выйдет в феврале

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления THUNDER
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|||| 27 июн 2022

Видео полного выступления THUNDER



zoom
Видео полного выступления THUNDER, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.




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