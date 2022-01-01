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Новое видео OZZY OSBOURNE
30
Новое видео MEGADETH
28
IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO
22
Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа»
18
Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"
12
Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс...
12
MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости
12
Новая песня MACHINE HEAD
12
Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом
10
MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании
9
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Новое видео OZZY OSBOURNE
30
Новое видео MEGADETH
28
IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO
22
Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа»
18
Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"
12
все новости группы
Thunder
Великобритания
Hard Rock
Adult Oriented Rock
http://www.thunderonline.com
Facebook:
https://www.facebook.com/thunderonline
27 июн 2022
:
Видео полного выступления THUNDER
15 апр 2022
:
Видео с текстом от THUNDER
19 мар 2022
:
Видео с текстом от THUNDER
17 фев 2022
:
Новое видео THUNDER
5 сен 2021
:
Концертное видео THUNDER
26 июл 2021
:
Новая версия альбома THUNDER
18 янв 2021
:
Новая песня THUNDER
13 ноя 2020
:
Новое видео THUNDER
6 ноя 2020
:
Новая песня THUNDER
3 дек 2018
:
Новый релиз THUNDER выйдет зимой
18 фев 2018
:
Фрагмент нового DVD THUNDER
21 янв 2018
:
Фрагмент нового DVD THUNDER
12 янв 2018
:
Концертный релиз THUNDER выйдет весной 23 марта на earMUSIC
11 ноя 2017
:
Новое видео THUNDER
28 окт 2017
:
Сингл THUNDER выйдет зимой
25 апр 2017
:
Профессиональное видео с выступления THUNDER
3 мар 2017
:
THUNDER на Planet Rock
9 фев 2017
:
Трейлер нового альбома THUNDER
22 янв 2017
:
Новое видео THUNDER
7 дек 2016
:
Новый альбом THUNDER выйдет зимой
15 фев 2016
:
Концертное видео THUNDER
18 дек 2015
:
Тизер нового релиза THUNDER
8 мар 2015
:
Новая песня THUNDER
13 фев 2015
:
Видео исполнения новой песни THUNDER
28 ноя 2014
:
Новый альбом THUNDER выйдет в феврале
12 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления THUNDER
27 июн 2022
Видео полного выступления THUNDER
Видео полного выступления THUNDER, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.
http://www.thunderonline.com
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет