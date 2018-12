сегодня



Новый альбом MISERY INDEX выйдет весной



MISERY INDEX выпустят новую работу, получившую название "Rituals Of Power", восьмого марта на Season of Mist. Обложку для диска создал Raphael Gabrio:



01. Universal Untruths (2:35)



02. Decline And Fall (4:36)



03. The Choir Invisible (4:26)



04. New Salem (3:24)



05. Hammering The Nails (3:46)



06. Rituals Of Power (5:20)



07. They Always Come Back (5:08)



08. I Disavow (4:21)



09. Naysayer (2:26)















