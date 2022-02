сегодня



Умер бывший гитарист MISERY INDEX



MISERY INDEX сообщили о смерти бывшего гитариста Брюса Грейга, который также играл в Dying Fetus и Fear Of God.



«Это очень тяжело писать. Мы совершенно потрясены известием о кончине Брюса Грейга. Как член семьи M.I., он был единственным в своем роде мастером риффов и в целом заразительно позитивным чуваком... и нам будет его очень не хватать. Брюс был движущей силой всегда влиятельных Next Step Up, Together We Fall и Covenance, а также District Heights Records (Стаут, Шон Уэллс) и несуществующей Bethany Recordings. Кроме того, в прошлом Брюс играл в таких группах, как Misery Index, Dying Fetus, Fear Of God, Voxhumana, Spine и Desecration. Поминки пройдут 22 февраля. Вместо цветов, пожалуйста, сделайте пожертвование на благотворительность по вашему выбору».





