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Misery Index

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15 фев 2022 : 		 Умер бывший гитарист MISERY INDEX

19 авг 2021 : 		 MISERY INDEX в студии

4 сен 2020 : 		 MISERY INDEX на CENTURY MEDIA RECORDS

15 фев 2020 : 		 Аккорды MISERY INDEX

9 фев 2020 : 		 Документальный фильм от MISERY INDEX

26 ноя 2019 : 		 Новое видео MISERY INDEX

8 июл 2019 : 		 Новое видео MISERY INDEX

5 июл 2019 : 		 Новое видео MISERY INDEX

23 мар 2019 : 		 Новое видео MISERY INDEX

8 мар 2019 : 		 Новый альбом MISERY INDEX доступен для прослушивания

6 фев 2019 : 		 Видео с текстом MISERY INDEX

11 янв 2019 : 		 Новое видео с текстом MISERY INDEX

13 дек 2018 : 		 Новое видео MISERY INDEX

2 дек 2018 : 		 Новый альбом MISERY INDEX выйдет весной

4 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MISERY INDEX

4 май 2015 : 		 Новое видео MISERY INDEX

17 июн 2014 : 		 Новое видео MISERY INDEX

13 май 2014 : 		 Новый альбом MISERY INDEX доступен для прослушивания

23 апр 2014 : 		 Новая песня MISERY INDEX

12 мар 2014 : 		 Новая песня MISERY INDEX

2 мар 2014 : 		 Новый альбом MISERY INDEX выйдет в мае

21 ноя 2013 : 		 MISERY INDEX в студии

12 дек 2012 : 		 Концертный альбом MISERY INDEX выйдет в феврале

16 июн 2011 : 		 MISERY INDEX на SEASON OF MIST

5 ноя 2010 : 		 Видео из европейского тура MISERY INDEX

28 сен 2010 : 		 Видео с выступления MISERY INDEX
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Умер бывший гитарист MISERY INDEX



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MISERY INDEX сообщили о смерти бывшего гитариста Брюса Грейга, который также играл в Dying Fetus и Fear Of God.

«Это очень тяжело писать. Мы совершенно потрясены известием о кончине Брюса Грейга. Как член семьи M.I., он был единственным в своем роде мастером риффов и в целом заразительно позитивным чуваком... и нам будет его очень не хватать. Брюс был движущей силой всегда влиятельных Next Step Up, Together We Fall и Covenance, а также District Heights Records (Стаут, Шон Уэллс) и несуществующей Bethany Recordings. Кроме того, в прошлом Брюс играл в таких группах, как Misery Index, Dying Fetus, Fear Of God, Voxhumana, Spine и Desecration. Поминки пройдут 22 февраля. Вместо цветов, пожалуйста, сделайте пожертвование на благотворительность по вашему выбору».



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