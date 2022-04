сегодня



Новое видео MISERY INDEX



"Complete Control", новое видео MISERY INDEX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Complete Control", выходящего 13 мая на Century Media Records. За сведение отвечал Will Putney, мастеринг провёл Jens Bogren в Fascination Street. Релиз оформил Matt Lombard.



Трек-лист:



01. Administer The Dagger



02. The Eaters And The Eaten



03. Complete Control



04. Necessary Suffering



05. Rites Of Cruelty



06. Conspiracy Of None



07. Infiltrators



08. Reciprocal Repulsion



09. Now Defied!







