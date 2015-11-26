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Новое видео MISERY INDEX



"Naysayer", новое видео группы MISERY INDEX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rituals Of Power", выпущенного в марте на Season of Mist.



Трек-лист:



01. Universal Untruths (2:35)

02. Decline And Fall (4:36)

03. The Choir Invisible (4:26)

04. New Salem (3:24)

05. Hammering The Nails (3:46)

06. Rituals Of Power (5:20)

07. They Always Come Back (5:08)

08. I Disavow (4:21)

09. Naysayer (2:26)

























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