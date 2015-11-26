Новый альбом MISERY INDEX доступен для прослушивания
MISERY INDEX опубликовали свой новый альбом "Rituals Of Power" для прослушивания. Диск вышел 8 марта на Season of Mist.
Трек-лист:
01. Universal Untruths (2:35)
02. Decline And Fall (4:36)
03. The Choir Invisible (4:26)
04. New Salem (3:24)
05. Hammering The Nails (3:46)
06. Rituals Of Power (5:20)
07. They Always Come Back (5:08)
08. I Disavow (4:21)
09. Naysayer (2:26)
YNWA
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