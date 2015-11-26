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Misery Index

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8 мар 2019 : 		 Новый альбом MISERY INDEX доступен для прослушивания

6 фев 2019 : 		 Видео с текстом MISERY INDEX

11 янв 2019 : 		 Новое видео с текстом MISERY INDEX

13 дек 2018 : 		 Новое видео MISERY INDEX

2 дек 2018 : 		 Новый альбом MISERY INDEX выйдет весной

4 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MISERY INDEX

4 май 2015 : 		 Новое видео MISERY INDEX

17 июн 2014 : 		 Новое видео MISERY INDEX

13 май 2014 : 		 Новый альбом MISERY INDEX доступен для прослушивания

23 апр 2014 : 		 Новая песня MISERY INDEX

12 мар 2014 : 		 Новая песня MISERY INDEX

2 мар 2014 : 		 Новый альбом MISERY INDEX выйдет в мае

21 ноя 2013 : 		 MISERY INDEX в студии

12 дек 2012 : 		 Концертный альбом MISERY INDEX выйдет в феврале

16 июн 2011 : 		 MISERY INDEX на SEASON OF MIST

5 ноя 2010 : 		 Видео из европейского тура MISERY INDEX

28 сен 2010 : 		 Видео с выступления MISERY INDEX

9 июл 2010 : 		 Видео с выступления MISERY INDEX

7 май 2010 : 		 Новый альбом MISERY INDEX доступен для прослушивания

28 апр 2010 : 		 Еще одна песня MISERY INDEX

11 апр 2010 : 		 Новая песня MISERY INDEX

25 фев 2010 : 		 MISERY INDEX выпустили подборку раритетов

31 дек 2009 : 		 Трек-лист нового альбома MISERY INDEX

22 дек 2009 : 		 MISERY INDEX готовятся к работе в студии

19 ноя 2009 : 		 Готовы девять песен для нового альбома MISERY INDEX

21 сен 2009 : 		 MISERY INDEX отправятся в студию в начале 2010 года
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Новый альбом MISERY INDEX доступен для прослушивания



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MISERY INDEX опубликовали свой новый альбом "Rituals Of Power" для прослушивания. Диск вышел 8 марта на Season of Mist.

Трек-лист:

01. Universal Untruths (2:35)
02. Decline And Fall (4:36)
03. The Choir Invisible (4:26)
04. New Salem (3:24)
05. Hammering The Nails (3:46)
06. Rituals Of Power (5:20)
07. They Always Come Back (5:08)
08. I Disavow (4:21)
09. Naysayer (2:26)

MISERY INDEX Streaming Rituals Of Power Album Ahead Of Official Release










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


8 мар 2019, 18:44		Кстати, хороший альбом. Мне вполне понравился.


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