Новый альбом MISERY INDEX доступен для прослушивания



MISERY INDEX опубликовали свой новый альбом "Rituals Of Power" для прослушивания. Диск вышел 8 марта на Season of Mist.



Трек-лист:



01. Universal Untruths (2:35)

02. Decline And Fall (4:36)

03. The Choir Invisible (4:26)

04. New Salem (3:24)

05. Hammering The Nails (3:46)

06. Rituals Of Power (5:20)

07. They Always Come Back (5:08)

08. I Disavow (4:21)

09. Naysayer (2:26)























