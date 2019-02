сегодня



Видео с текстом MISERY INDEX



Официальное видео с текстом от MISERY INDEX на песню "The Choir Invisible" доступно для просмотра ниже. Трек взят из альбома "Rituals Of Power", выход которого состоится восьмого марта на Season of Mist. Обложку для диска создал Raphael Gabrio:



01. Universal Untruths (2:35)



02. Decline And Fall (4:36)



03. The Choir Invisible (4:26)



04. New Salem (3:24)



05. Hammering The Nails (3:46)



06. Rituals Of Power (5:20)



07. They Always Come Back (5:08)



08. I Disavow (4:21)



09. Naysayer (2:26)



























