7 дек 2018



Новая песня HERMAN FRANK



"Hail & Row", новая песня бывшего гитариста ACCEPT Herman'a Frank'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Fight The Fear", релиз которого намечен на восьмое февраля на AFM:



01. Until The End



02. Fear



03. Terror



04. Sinners



05. Hatred



06. Hail & Row



07. Hitman



08. Stay Down



09. Rock You



10. Don't Cross The Line



11. Are You Ready



12. Wings Of Destiny



13. Waiting For The Night



14. Lost In Heaven























