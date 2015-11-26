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Herman Frank

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22 ноя 2021 : 		 HERMAN FRANK о возвращении в ACCEPT

24 июн 2021 : 		 HERMAN FRANK и DAVID REECE вместе

10 май 2021 : 		 Новое видео HERMAN FRANK

9 апр 2021 : 		 Видео с текстом от HERMAN FRANK

8 мар 2021 : 		 Видео с текстом от HERMAN FRANK

18 янв 2019 : 		 Новое видео HERMAN FRANK

7 дек 2018 : 		 Новая песня HERMAN FRANK

25 ноя 2018 : 		 Новая песня HERMAN FRANK

6 ноя 2018 : 		 HERMAN FRANK выпускает новый альбом

14 ноя 2016 : 		 HERMAN FRANK: «Я больше не хочу играть в проектах WOLF'a HOFFMANN'a»

11 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от HERMAN FRANK

31 окт 2016 : 		 EPK от HERMAN FRANK

20 окт 2016 : 		 Новое видео HERMAN FRANK

22 сен 2016 : 		 Новый альбом HERMAN FRANK выйдет осенью

1 июл 2016 : 		 HERMAN FRANK на AFM RECORDS

25 июн 2012 : 		 Новая песня от HERMAN'a FRANK'a

26 апр 2012 : 		 HERMAN FRANK выпустит новый альбом в июне
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HERMAN FRANK о возвращении в ACCEPT



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В рамках недавнего разговора у HERMAN FRANK'a спросили, есть ли шансы увидеть его в составе ACCEPT:

«Никогда не говори никогда. Мир тесен, и это сумасшедший мир. Никогда не знаешь, что произойдет. Я имею в виду, что HELLOWEEN устроили прекрасное воссоединение с участием трех вокалистов и, я полагаю, сотни гитаристов или вроде того [смеется] - трех басистов и пяти барабанщиков. [Смеется].

Я к тому, что это было бы здорово. Время от времени несколько человек начинают думать об этом — сделать воссоединение с [вокалистом ACCEPT] Udo [Dirkschneider] и Mark Tornillo и парой гитаристов, может быть, двумя басистами или кем-нибудь еще.

Никогда не говори никогда. На самом деле, сейчас я сосредоточен на своих делах, а Wolf Hoffmann, полагаю, сосредоточен на ACCEPT».

HERMAN FRANK Doesn





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