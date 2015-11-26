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HERMAN FRANK о возвращении в ACCEPT
В рамках недавнего разговора у HERMAN FRANK'a спросили, есть ли шансы увидеть его в составе ACCEPT:
«Никогда не говори никогда. Мир тесен, и это сумасшедший мир. Никогда не знаешь, что произойдет. Я имею в виду, что HELLOWEEN устроили прекрасное воссоединение с участием трех вокалистов и, я полагаю, сотни гитаристов или вроде того [смеется] - трех басистов и пяти барабанщиков. [Смеется].
Я к тому, что это было бы здорово. Время от времени несколько человек начинают думать об этом — сделать воссоединение с [вокалистом ACCEPT] Udo [Dirkschneider] и Mark Tornillo и парой гитаристов, может быть, двумя басистами или кем-нибудь еще.
Никогда не говори никогда. На самом деле, сейчас я сосредоточен на своих делах, а Wolf Hoffmann, полагаю, сосредоточен на ACCEPT».
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